Şenol Güneş'in acı günü
Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in kayınvalidesi Leman Kamiloğlu hayatını kaybetti.
A Milli Takım ve Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kayınvalidesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şenol Güneş'in eşi Semra Güneş'in annesi Leman Kamiloğlu, Trabzon'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Leman Kamiloğlu'nun cenazesi, yarın Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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