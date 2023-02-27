Şenol Güneş'ten Devlet Bahçeli'nin 'seyircisiz oynama' sözlerine yanıt: Aşağılamadan sıyrılmamız lazım

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 07:40

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 07:40

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 0-0 biten Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından bir muhabirin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleriyle ilgili sorusuna yanıt verdi.

MHP lideri Bahçeli, Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesinde 'hükümet istifa' sloganları nedeniyle takımı hedef alarak, "Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur. Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir" açıklamasını yaptı.

Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 26, 2023

Bahçeli, Beşiktaş - Antalyaspor maçı sonrası da siyah-beyazlı kulüp üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Basın toplantısında, "Öğretmen olan, öğretici olan Şenol Güneş'e sormak isterim. İnsanların umutsuz olduğu bir süreçte tekrar toparlanmaya bir ihtiyaç var, bizim de öğreticilere ihtiyacımız var. Bu kötü atmosferden çıkmak için hayatı normal çevirmemiz gerekiyor. Olumlu adımlar atılması açısından önerileriniz de oldu. Belki haberiniz olmayabilir ama karşılaşma esnasında 'Gerekirse seyircisiz de maçlar oynanmalı' denildi. Hayata dönmek açısından, sizin de öğretici olarak ifade ettiğiniz şeylerle, siyasilerin yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?" sorusu Şenol Güneş'e soruldu.

Şenol Güneş

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini anlatan Güneş, Bahçeli'nin 'seyircisiz maç' sözleri üzerine şunları söyledi:

"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Acımız büyük. Ama iyi de bir şeyler gördük. Tek yürek olan bir Türkiye var. Çaresizlik gibi görünen dönemde bu olayı unutturmadan geleceğe adım atmak gerekiyor. Büyük bir acı yaşadık.

Kavgayı hiç doğru bulmuyorum. Daha fazla el ele vermek gerekir. Bunların hepsi tartışılmalıydı. Maçların oynanması ya da seyircisiz oynanması... Şu anda bir şeyler söyleyerek gündemi değiştirmek istemiyorum. Konuşulacak konulardır. Her görüşte bir suçlama, aşağılama, yok etme, bunlardan sıyrılmamız lazım.

Hepimizin bir araya gelmesi gerek. Bazı kelimeler anlamını kaybetti. Umarım buna dönüş olur. Ülke olarak kendi düşmanımızı yaratmadan bunları bertaraf edebiliriz."