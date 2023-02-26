Alanyaspor'dan 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki
Süper Lig ekibi Alanyaspor, Beşiktaş - Antalyaspor ve Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşmalarında yapılan hükümet protestolarına tepki gösterdi.
Alanyaspor Kulübü, Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında yapılan 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki gösterdi.
Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak futbola siyaset sokulmaması gerektiğini belirtti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralanmızı sarmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AHBAP beklenen açıklamayı yaptı
- Hatay'da deprem
- Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti
- Personele dava baskısı
- Murat Ağırel'den çadır skandalına ilişkin yeni açıklama
- En kindar 3 burç. Onlarla tartışmayın
- Kılıçdaroğlu'na tam yetki
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- Altılı Masa aday için bu üç ismi konuşmuş!
- İnönü'de 'Hükümet istifa' sesleri!