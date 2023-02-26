Alanyaspor'dan 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Beşiktaş - Antalyaspor ve Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşmalarında yapılan hükümet protestolarına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 23:58
Alanyaspor'dan 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki
Abone Ol google-news

Alanyaspor Kulübü, Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında yapılan 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki gösterdi.

Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak futbola siyaset sokulmaması gerektiğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralanmızı sarmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.


Alanyaspor beşiktaş fenerbahçe

İlgili Haberler

Özgür Özel'den Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'ye yanıt: 'Bizi bir kişi anladı o da yanlış anladı'

Özgür Özel'den Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'ye yanıt: 'Bizi bir kişi anladı o da yanlış anladı'
'Hükümet istifa' sloganı atılmıştı: Devlet Bahçeli ve Semih Yalçın, Beşiktaş'tan istifa etti

'Hükümet istifa' sloganı atılmıştı: Devlet Bahçeli ve Semih Yalçın, Beşiktaş'tan istifa etti
Beşiktaş tribünlerinde 'Hükümet istifa' sloganları atıldı

Beşiktaş tribünlerinde 'Hükümet istifa' sloganları atıldı

En Çok Okunan Haberler