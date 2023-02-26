Alanyaspor'dan 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 23:58

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 23:58

Alanyaspor Kulübü, Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında yapılan 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki gösterdi.

Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak futbola siyaset sokulmaması gerektiğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralanmızı sarmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.