Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 19:30

Güncelleme: 27.09.2023 - 19:30

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçından önce açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Son maçtan sonra süre çok kısaydı. Yenileme antrenmanıyla buraya geldik. Problemli oyuncuları getirmedik. Gedson, Rebic'in sakatlıkları var. Gökhan İnler, Tayfur Bingöl ve Bailly statü gereği yok. Onun dışında bütün oyuncular hazır. Rakibimiz güçlü, iyi bir takım. Hücum aksiyonları fazla olabilen bir takım. Kendi sahasında seyircisiyle bütünleşen bir takım. Zor bir maç. Biz de kendimize güveniyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Şenol Güneş, sakatlıkları bulunan Rebic ve Gedson için, "Rebic'in sakatlığı antrenmanda oldu. Gedson da Brugge maçından sonra oldu. Her ikisi de oynamaya hazır değil. Birinin omuzunda birinin belinde rahatsızlık var" sözlerini sarf etti.