Ratiopharm Ulm - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu dördüncü haftasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
RATİOPHARM ULM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
RATİOPHARM ULM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Alman ekibi ratiopharm Ulm ise 3 haftayı da yenilgisiz geçti.
Beşiktaş GAİN grubunda 3. sırada yer alırken, Almanya temsilcisi 2. basamakta bulunuyor.