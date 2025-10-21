Ratiopharm Ulm - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 09:58:00
AA
Beşiktaş GAİN, EuroCup'ın 4. haftasında deplasmanda Ratiopharm Ulm ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu dördüncü haftasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

RATİOPHARM ULM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

RATİOPHARM ULM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Alman ekibi ratiopharm Ulm ise 3 haftayı da yenilgisiz geçti.

Beşiktaş GAİN grubunda 3. sırada yer alırken, Almanya temsilcisi 2. basamakta bulunuyor.

