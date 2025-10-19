Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu!

19.10.2025 19:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Ahmet Ürkmezgil yeni Divan Kurulu Başkanı seçildi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yeni Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu.

Ahmet Ükrmezgil, Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde diğer 4 adayı geçmeyi başardı.

Image

Ahmet Ürkmezgil

TEVFİK YAMANTÜRK AYRILMIŞTI

Siyah-beyazlı kulüpte 15 Nisan 2017 tarihinden bu yana divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı.

Seçime 6 aydan az bir süre kaldığından divan başkanlık kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar, görevi üstlenmişti.

Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi sonuçları şu şekilde: 

Ahmet Ürkmezgil: 683

Affan Keçeci: 486

Engin Baltacı: 357

Emir Tamer: 155

Ahmet Akpınar: 147

İlgili Konular: #Seçim #beşiktaş #Beşikaş Divan Kurulu

İlgili Haberler

Sergen Yalçın'dan mağlubiyet açıklaması: 'Beşiktaş'a yakışmıyor'
Sergen Yalçın'dan mağlubiyet açıklaması: 'Beşiktaş'a yakışmıyor' Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Beşiktaş, divan kurulu başkanını seçiyor!
Beşiktaş, divan kurulu başkanını seçiyor! Beşiktaş Kulübü'nde seçimli olağan divan başkanlık kurulu toplantısı başladı.
Spor yazarları, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını yorumladı: 'Yan gelip yatmanın bedeli'
Spor yazarları, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını yorumladı: 'Yan gelip yatmanın bedeli' Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.