Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın itirafı: 'Ne dediyse çıktı'

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Serdal Adalı, yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

"NE DEDİYSE ÇIKTI"

Adalı, konuşmasında, "Ole Hocayla anlaşmadan önce iki tane daha Ole Hoca gibi büyük hocayla görüştüm. Hepsinden ötesi de bana ifadeleri, hepsi bu takımı seyrettiğini, takımda bir ciddi şekilde sıkıntı bölgeler olduğunu söylediler. Gelmekten imtina etmelerinin sebebi de kadro ve kaos ortamıydı.

Sergen Hoca ile oturduğumda, nasıl yaparız sohbetine başladığımızda... Sergen Hoca'yı takdir ediyorum, ne dediyse çıktı. 'Ağabey vallahi bu takım seni de beni de yer' dedi. Bana da hocaya da sallıyorlar şimdi" ifadelerini kullandı.