Serdal Adalı'dan sert tepki: 'Şarlatan' diyerek yanıt verdi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan sert bir açıklama geldi.

İşte o açıklama:

"Kişisel menfaatler, hırslar uğruna ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast ederek darbe girişiminde bulunan, cevabını büyük Türk milletinden alan hain terör örgütünün firari bir üyesinin şahsım ve kulübüm hakkında söylediği sözlere cevabımdır.

Ne kendisinin, ne de bağlı bulunduğu terör örgütünün hiçbir söylemini ciddiye almamakla birlikte, bu vatan hainine ilk ve son kez cevap vereceğim."

"Biz bu vatan haini firari şahsın iddia ettiği gibi, devletimizle iş yaparak kazanç sağlayan insanlar değiliz. 60 yıllık bir taahhüt firmasının mensubu olarak, bu 60 yıl boyunca para karşılığı yaptığımız tek bir iş, devletimize kestiğimiz tek kuruşluk bir fatura yoktur."

İnsanların, camiaların itibarlarını diline dolayan bu şahsa bir kez daha hatırlatmak isterim ki; kendisinin hiçbir fikri, düşüncesi, yorumu kaale alınmamakta, toplumda karşılık bulamamaktadır. Kendisinin milletimizin, insanlarımızın nazarındaki yeri bellidir. Adı, ömrünün sonuna kadar vatana ihanetle anılacaktır."

"Biz ne devletimize olan bağlılığımızı, ne de camiamıza nasıl hizmet vereceğimizi, hayatı boyunca vatan toprağına bir daha ayak basamayacak olmanın utancıyla yaşaması gereken hainlerden, babasını cezaevinde tutan şahsiyetsizlerden öğrenecek değiliz. Herkes bunu böyle bilsin…

Aklıselim sahibi olan hiç kimsenin bu şarlatanın komplo teorilerine itibar etmemesini rica ediyorum."