Beşiktaş'tan Yannick Carrasco kararı!

7.09.2025 12:06:00
Beşiktaş'ın transfer gündemine aldığı Yannick Carrasco'dan yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçtiği iddia edildi.

Sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen Yannick Carrasco transferi rafa kalktı.

Siyah-beyazlılar, Al Shabab forması giyen Belçikalı futbolcu Yannick Carrasco ile ilgilenmiş ve 32 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlamıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN GERİ ADIM

Sacha Tavolieri'nin aktardığı habere göre Beşiktaş yönetimi, Carrasco'nun yüksek maaş talebi nedeniyle transferden vazgeçti.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda Belçika kadrosunda yer almak isteyen Carrasco, Avrupa'ya dönüşe sıcak bakıyordu.

AL SHABAB İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun Al Shabab ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Suudi Arabistan temsilcisinde 1 maçta forma giyen Carrasco, 1 gol kaydetti.

