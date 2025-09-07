Beşiktaş'tan Yannick Carrasco kararı!

Sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen Yannick Carrasco transferi rafa kalktı.

Siyah-beyazlılar, Al Shabab forması giyen Belçikalı futbolcu Yannick Carrasco ile ilgilenmiş ve 32 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlamıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN GERİ ADIM

Sacha Tavolieri'nin aktardığı habere göre Beşiktaş yönetimi, Carrasco'nun yüksek maaş talebi nedeniyle transferden vazgeçti.

DÜNYA KUPASI HEDEF İ

Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda Belçika kadrosunda yer almak isteyen Carrasco, Avrupa'ya dönüşe sıcak bakıyordu.

AL SHABAB İLE S ÖZLE ŞMESİ S ÜRÜYOR

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun Al Shabab ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Suudi Arabistan temsilcisinde 1 maçta forma giyen Carrasco, 1 gol kaydetti.