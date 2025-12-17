Serdal Adalı'dan yabancı VAR açıklaması: 'Beşiktaş'ın sahadaki emeğinin...'

Beşiktaş Kulübü ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında işbirliği ve pilot takım protokolü imzalandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Dündar Yener ile öğrenciler katıldı.

İmzalanan protokol doğrultusunda Beşiktaş Spor Okulları, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait Buca Dokuzçeşmeler Spor Salonu, Buca Merkez Yerleşke Futbol Sahası ve Narlıdere Spor Salonu'nda 4-14 yaş arasındaki çocuklara; futbol, basketbol, voleybol ve jimnastik branşlarında teorik ve pratik eğitim verecek.

Yapılacak antrenmanlarda yetenekli bulunan sporcular, pilot takım Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü'nde lisanslı oyuncu olarak Beşiktaş Akademisi'ne kazandırılacak.

Bunun yanı sıra akademi takımlarına oyuncu yetiştirilebilmek amacıyla İzmir'de belirlenen pilot kulüpler ile lisanslama antlaşmaları yapılacak ve sporcular resmi müsabakalara katılım hakkı kazanacak.

ADALI: "GERÇEKTEN GURUR VERİCİ"

Beşiktaş'ın gelecekteki 50 yılına katkı sunacak bir vizyonla atılan adımın gururunu yaşadıklarını söyleyen Adalı, "Bizler göreve geldiğimizde önemli bir söz verdik; 'Beşiktaş'ı hak ettiği zirveye, her alanda taşıyacağız' dedik. İşte bugün, bu sözün en somut adımlarından birini daha atıyoruz. Beşiktaş'ımız ile Dokuz Eylül Üniversite'miz arasındaki bu kıymetli dayanışmayı 'İş birliği ve Pilot Takım Protokolü" ile taçlandırıyoruz. Beşiktaş denince akla 'özkaynak' gelir. Ancak dünya değişiyor, biz de futbol endüstrisindeki bu değişime ayak uydurmak değil, yön vermek zorundayız. Bu doğrultuda, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirerek, bir spor kulübü ile bir üniversitenin en kapsamlı iş birliğini hayata geçirdik. Beşiktaş olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Kooperatifi ile el ele vererek İzmir'de dev bir altyapı hamlesini başlattık ve geleceğin kartallarını yetiştirme projemizi hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu projenin sıradan bir spor okulu veya bir ticari yapı olmadığını anlatan Adalı, "Merkez yerleşkesinden Balçova'ya, Buca'dan Dokuzçeşmeler'e kadar üniversitenin dört farklı kampüsünde; futbol, basketbol, voleybol ve jimnastik branşlarında yüzlerce gencimizi eğitiyoruz. Yönetim tamamen İstanbul'daki, Hakkı Yeten ve Süleyman Seba merkezlerimizle entegre şekilde sağlanıyor. İzmir'deki yavrumuz, İstanbul'daki evladımızla aynı eğitimi, aynı disiplini alıyor. Balçova Sağlık Yerleşkemizdeki modern salonlarımızdan, merkez yerleşkemizdeki uluslararası standartlara sahip sahalarımıza kadar her detay, Beşiktaş kalitesine yakışır şekilde dizayn edildi. Gerçekten gurur verici" diye konuştu.

Projenin amaçlarından da bahseden Adalı, şunları kaydetti:

"Amacımız gençlerimize sadece teknik beceri kazandırmak değil; toplumumuza disiplinli, ahlaklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmek. Üstelik bu projenin çok kıymetli bir sosyal yönü daha var: Buradan elde edilen gelirle üniversite öğrencilerimize burs fonu yaratıyoruz. Beşiktaş, sadece sporcu değil, Türkiye'nin aydınlık geleceğini de destekliyor. Tıpkı İzmir'deki bu güzel tesisler gibi İstanbul Sancaktepe'de de toplam 21 dönüm arsa üzerinde 2 farklı tesisi de Beşiktaş'ımıza kazandırmıştık. Bu tesislerimiz, altyapı faaliyetlerinde bizlere önemli avantajlar sağlayacak. Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan bu projemizin de kurdelesini çok yakında hep birlikte keseceğiz. Akatlar'daki çok amaçlı spor tesislerimizi de yeni kapasite alanları ile büyütüyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi ile başlattığımız, sporu bilimle buluşturan bu tarihi iş birliğinin camiamıza ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum."

"SAHADAKİ SONUCU VAR ODASINDAKİ YORUMLAR BELİRLEMEMELİDİR"

Başkan Adalı, hakem kararlarındaki standart sapmaların en aza indirilmesi gerektiğini aktararak, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bilimde esas olan 'doğruluk ve objektiflik' ilkelerinin, ne yazık ki yeşil sahalarda zaman zaman sekteye uğradığını üzülerek görüyoruz. Oynadığımız bazı müsabakalarda, futbolun doğasına ve adalet duygusuna ters düşen, teknolojinin imkanlarına rağmen izahı güç olan kararlarla karşılaşmak; sadece Beşiktaş'ın değil, Türk futbolunun marka değeri adına düşündürücüdür. Beşiktaş'ın sahadaki emeğinin, sübjektif yorumlarla gölgelenmesi kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bizim isyanımız bir ayrıcalık talebi değil, sadece adalet ve standart arayışıdır. Hakem kararlarındaki standart sapmaların minimize edilmesi şarttır. Bu nedenle, 'Yabancı VAR hakemi' talebimiz; duygusal bir refleks değil, sistemin güvenilirliğini sağlamak adına rasyonel bir gerekliliktir. Sahadaki sonucu, VAR odasındaki yorumlar değil; sporcuların performansı belirlemelidir. Beşiktaş'ın nezaketi, haksızlıkları kabulleniş olarak algılanmamalıdır. Bizler burada gençlerimiz için bilim ve gelecek üretmeye çabalarken; Beşiktaş'ın haklarını da hukuk ve ciddiyet çerçevesinde, kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."