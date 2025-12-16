Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı: İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçında konuşulanlar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de geride kalan 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Trabzonspor'un Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın konuşmaları da yer aldı.
İşte Süper Lig'in 16. haftasının VAR kayıtları:
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de geride kalan 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Trabzonspor'un Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın konuşmaları da yer aldı.
İşte Süper Lig'in 16. haftasının VAR kayıtları: