Serdal Adalı, İstanbul'a gelecek ve yeniden Portekiz'e gidecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha için hedefe koyduğu Orkun Kökçü transferinde sona yaklaştı.

Siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı, milli yıldızla son görüşmeleri yapmak üzere Hollanda'ya gitti.

Beşiktaş ile Benfica arasındaki pazarlıklarda önemli mesafe kat edilirken, tarafların anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Daha önce aktarılan habere göre Beşiktaş ile Orkun Kökçü arasında 1+4 yıllık sözleşme için el sıkışıldı. Bonservisli satın alma olması durumunda ise toplam 5 yıllık anlaşma yapılacak.

Beşiktaş'ın teklifini iletmesinin ardından Benfica cephesi, Orkun Kökçü ile bire bir temas kurdu. Milli futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Her türlü fedakârlığa hazırım." diyerek kararını net şekilde ortaya koydu. Bu görüşmenin ardından Kökçü ailesi ve Serdal Adalı, transferin gerçekleşmesi için Benfica yönetimine baskı yaptı.

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record da Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferinin kesinleştiğini yazdı. Haberde iki kulüp arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığı ve oyuncunun İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.

Başkan Serdal Adalı, transfer süreci ve kulüp işleri için Türkiye'ye gelecek. Adalı'nın kısa süreli İstanbul programının ardından tekrar Portekiz'e geçiş yapması bekleniyor.

Orkun Kökçü için yürütülen transfer sürecinde sorun olmadığı öğrenilirken, Serdal Adalı, birkaç gün içerisinde resmi imzayı atıp Hollanda'da bulunan milli futbolcu ve ailesini İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.