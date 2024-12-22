Serdal Adalı sürpriz görüşmeyi açıkladı: 'Pazartesi günü gelecek'
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, çok başarılı bir futbol adamı ile anlaşmak üzere olduklarını belirtti
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, TV100'e açıklamalarda bulundu.
Serdal Adalı, çok başarılı bir futbol adamıyla anlaşmak üzere olduklarını ve söz konusu ismin scout ekibini yöneteceğini belirtti. Adalı, sportif direktörlüğü Türkiye'de uygulamanın zor olduğunu aktardı.
Çok başarılı bir futbol adamıyla anlaşmak üzere olduklarını dile getiren Adalı, "Bir saha içine inmeyen, inme ihtimali de olmayan, kadro mühendisliğinde başarılı, scout ekibini de yönetecek bir futbol adamı ile anlaşmak üzereyiz" dedi.
'PAZARTESİ GÜNÜ GELECEK'
Anlaşmanın eşiğinde oldukları futbol adamıyla ilgili ipuçları veren Serdal Adalı, "Yabancı birisi. Türkiye'ye geliyor pazartesi. Sportif direktör değil. Scoutingin başına gelecek. Daha önceden tecrübeli. Pazartesi günü gelecek. İsim veremiyorum. Avrupa futbolunda çalıştığı kulüp itibariyle çok başarılı bir futbol adamı. Bize de uyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
'TEKNİK ADAMLA BİRLİKTE ÇALIŞACAK'
Söz konusu isimle ilgili övgülerini sürdüren Adalı, "Bizim kafamızdaki yeni futbol planlamasını yönetecek kapasitede bir arkadaş. Yılbaşı transfer döneminde çok acele transfer yapmamız lazım. İnşallah pazartesi günü geliyor. Yapmak istediklerimizi telefonda anlattığımızda kendisi de olumlu buldu. Bekliyoruz. Daha önce Türkiye'de çalışmadı. Almanya'da çalışıyor şu anda. Kulüpte scout ve kadro planlaması yapıyor. Teknik adamla ilgili tasarrufu olmayacak ama birlikte çalışacak" şeklinde konuştu.
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