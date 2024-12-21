Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel'e tepki: 'Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Yayınlanma: 21.12.2024 - 17:02

Güncelleme: 21.12.2024 - 17:02

Hasan Arat'ın istifasının ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınan Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Adalı, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın bugün oynayacağı Alanyaspor maçı için siyah-beyazlı takıma başarılar diledi.

Beşiktaş'ta son bir senede yaşananlara ve Hüseyin Yücel'in açıklamalarıyla ilgili Adalı, "Son 1 senede yapılan bütün algılara, bütün yaşananlara, algılarla çıkılan yolda Beşiktaşımızın getirildiği noktaya tepkiliyiz. Beşiktaş'ın önce borçlandırılarak daha sonra "ya azat et ya abat et" sözleriyle dizayn edilmek istenmesine tepkiliyiz. Bu tabloyu yaratanların, son 1 senede verilen tüm kararlara imza atanların halen hodrimeydan demesine tepkiliyiz. Kim olursa olsun; söz konusu Beşiktaş olduğunda insanların kendilerini kurtarıcı gibi göstermesine, "biz olmasak Beşiktaş kayyuma giderdi" diyebilmesine tepkiliyiz" ifadelerini kullandı.

"BU MÜCADELEYİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECĞİZ"

Adalı sözlerine şöyle devam etti: "Yapılan gereksiz ve başarısız bir transferi meşrulaştırmak için; Beşiktaş'ın FFP kurallarındaki boşluğa göre aksiyon aldığının söylenmesine, Beşiktaş'ın ihbar edilmesine tepkiliyiz. Beşiktaş ile ilgili konuşulurken sadece paradan bahsedilmesine, 'ben Beşiktaş'a şu kadar verdim' formatında cümleler kurulmasına, Beşiktaş başkanlık makamına paranın dayatılmasına tepkiliyiz. İmzası olanların haberim yok, yetkisi olanların bilgim yok demesine tepkiliyiz. Beşiktaşımızın en yetkili organı olan Divan Kurulu Başkanlığı'nın yapılması yönünde görüş belirttiği halde, gerçeklere en fazla ihtiyaç duyduğumuz süreçte Divan Kurulu toplantısının Yönetim Kurulu'nun isteğiyle iptal edilmesine, mali tabloların açıklanmasının seçim sonrasına ötelenmesine tepkiliyiz. Bütün mücadelemiz, Beşiktaş'ın adının bir daha tarihi boyunca böyle skandallarla yan yana gelmemesi içindir. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Projelerine, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmaya ve ara transfere değinen Adalı, "Bu süreçte bizden daha umut verici söylemler duymak, gelecekte daha güvende, daha mutlu bir Beşiktaş camiası görmek istediğinizi biliyoruz. Hiç kimse merak etmesin, Beşiktaşlıların geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak olan haberleri vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Beşiktaşımızı Bankalar Birliği anlaşmasından çıkaracağız! Hem Ocak, hem Mayıs ayları için Beşiktaşımızı bekleyen ödemeleri yapacağız! Gayrımenkul projemizi hayata geçireceğiz! Beşiktaşımız gibi önemli bir markaya, gelmesi gereken sponsorlukları getireceğiz! Devre arasında yapılacak transferleri; kulübümüze 1 kuruş harcatmadan, sponsor desteğiyle yapacağız! Futbol ve futbol dışı branşlarda en doğru organizasyonu kuracağız!" açıklamasında bulundu.

Adalı ayrıca, "Camiamızın desteği, Genel Kurulumuzun teveccühüyle; 29 Aralık'ta Beşiktaş kazanacak!" ifadelerini kullandı.