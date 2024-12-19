İki başkan adayı canlı yayına çıktı: Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'den 'Beşiktaş' polemiği

Yayınlanma: 19.12.2024 - 20:46

Güncelleme: 19.12.2024 - 21:31

Beşiktaş'ta başkanlık için seçimler yaklaşırken iki aday ortak yayında buluştu. Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, Ekol TV'de bir araya geldi.

İLK İCRAATLERİ NE OLACAK?

Başkan seçilirse ilk icraatlerinin ne olacağını açıklayan Adalı, "İlk iş olarak bir ödeme programı var. O ödemeleri yapacağız. Türkiye'nin en büyük camiası maalesef son 1 aydır bir kaos ortamı yaşıyor. Kaos ortamının önce Beşiktaş'ın üstünden kalkması lazım. Önce kaos ortamının nasıl olduğunu, yaşadığımız rezilliklerin sebebini öğrenmek istiyorum.

Biz camiamızda hiç böyle şeyler yaşamadık. Beşiktaş'ın adıyla yanyana gelmeyecek şeyleri izledik. Hangimiz seçilirsek seçilelim, Hüseyin Bey de seçilirse sonrasında bu durumun önüne gelmememsi için, yaşadığımız ortamın niye olduğunu konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

YÜCEL: BEŞİKTAŞ'IN 1.5 GÜNE BİLE TAHAMMÜLÜ YOK

Aynı soruya yanıt veren Yücel ise şöyle konuştu:

"Seçildiğim günün ertesi günü ilk iş iki rekat şükür namazı kılacağım. Akşamına yönetim kurulunda görev dağılımını yapıp, bir an önce işe koyulacağız. Beşiktaş'ın 1.5 seneye değil, 1.5 güne bile tahammülü yok beklemek için. Serdal Bey'in kalkışma sözleri oldu. Ben herhalde en demokratik darbeci oluyorum. Biz görevi bırakırsak, kayyuma kadar gidecek bir süreç yaşanacağı için bırakmadık. Darbe yapan adam ertesi gün seçim kararı almaz diye düşünüyorum."

"HASAN ARAT'A DEDİNİZ Mİ, DEMEDİNİZ Mİ?"

Serdar Adalı, Hüseyin Yücel'e, "Siz Yönetim Kurulu'nda sayın Hasan Arat'a 'Ya azad et, ya âbâd et' dediniz mi, demediniz mi?" diye sordu. Yücel, "Dedim. İçeride çok büyük karışıklık vardı. Kalabalık bir yerde toplantı yaptık. Başkana 'icraat yapmamız gerektiğini' söyledim" yanıtını verdi.

Serdar Adalı ise şöyle devam etti: "Söylediklerimden çok alakasız oldu yalnız. Siz büyük ihtimalle hâlâ Hasan Bey ile sıkı fıkı görüşüyorsunuz. Hasan Arat’ın açıklama yapmaması oldukça enteresan.

İyi şeylerin hepsi Hüseyin Bey'in, kötü şeylerin tamamı Hasan Bey'in. Bana göre öyle bir şey yok. Biz Beşiktaş'ta, tarihimizde yaşamadığımız eş başkanlık dönemi yaşadık."

'YSK BAŞKANI YENER' TARTIŞMASI

Hüseyin Yücel Adalı'ya, "YSK Başkanı'nı ziyaret etmiştiniz ne alaka? Biz siyasi parti değiliz ki. Biz belediye seçimine girmiyoruz ki" dedi. Adalı ise Yener'in 'Beşiktaşlı' olduğunu belirterek, "Sana tavsiyem Ankara'ya gittiğinde Ahmet Yener'i ziyaret et" şeklinde konuştu.

"SEÇİLİRSEN BENİM PARAM NE OLACAK?"

Serdar Adalı Hüseyin Yücel ile yaptığı bir sohbeti aktararak, "'Abi, sen seçilirsen benim param ne olacak?' dedi. Hüseyin’e, 'Kimsenin parasına el koyma niyetim yok', 'Benim sistemimde çalışacaksan gel' dedim" sözlerini kaydetti.