CANLI YAYIN: Bodo/Glimt 0-0 Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'de Bodo/Glimt'in konuk oluyor.
Aspmyra Stadı'nda TSİ 23.00'de başlayacn karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetiyor.
Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu.
Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.
Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.
İŞTE 11'LER
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Zaynutdinov, Ndour, Al-Musrati, Rafa, Gedson, Onur, Semih
CANLI ANLATIM | BODO GLIMT 0-0 BEŞİKTAŞ
6' Zaynutdinov, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasına hareketlenen Semih'e gönderdi. Semih'in ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
4' Ndour, orta alanda Berg'ten topu kaptı ve bekletmeden Gedson'a pas verdi. Gedson, topu sürerek hücum yönünde ilerledi ve sağ kanatta Rafa'ya aktardı. Rafa, topu tekrar Gedson'a gönderdi. Gedson'un ceza sahasının solundan çektiği şut, savunmaya çarparak dışarı çıktı. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
2' Zinckernagel'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Hogh, topu kale önüne indirdi ancak savunmamızda Emirhan topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.
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