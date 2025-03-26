Serdal Adalı'dan Galatasaray'a çağrı! 'Aksi halde TFF ile Galatasaray...'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 18:02

Güncelleme: 26.03.2025 - 18:02

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbiye Yasin Kol'un atanmasının ardından Galatasaray Kulübü'ne çağrıda bulundu.

Düzenlendiği basın toplantısında konuşan Serdal Adalı, "TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Galatasaray'a yönelik açıklamalarında ayrıca "Maçta her kararın takipçisi olacağız! Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncularının da tavırlarını takip edeceğiz!" dedi.