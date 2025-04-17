Serdal Adalı'dan Immobile ve ayrılık açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımın yıldız oyuncusu Ciro Immobile'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Takımın İtalyan yıldızı Ciro Immobile'nin geleceği hakkında konuşan Serdal Adalı, "Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ciro Immobile bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 36 maçta 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden İtalyan forvetin güncel piyasa değeriyse 2.8 milyon euro.
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