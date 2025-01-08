Serdal Adalı'dan TFF'ye ziyaret
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF Başkanı İbnrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, gündemde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz ve Ceyhun Kazancı da görüşmede yer aldı.
Hacıosmanoğlu, Adalı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Adalı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.
Etiketler: #serdal adalı #TFF #beşiktaş #İbrahim Hacıosmanoğlu
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