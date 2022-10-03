Serdar Aziz: 'Real Madrid'e de böyle oynarız'
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Aziz, 'Hocamız, "Real Madrid'e karşı bile oynasanız, 3 puan için oynayacaksınız" diyor' dedi.
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçın ardından katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.
Serdar Aziz yaptığı açıklamada, "Sakatlık uzun sürdü. 2.5 ay gibi. Dönüşü de zor bir derbi maça geldi. Kazanmak isterdik ama olmadı iyi mücadele ettik. En önemlisi sağlıklı bir şekilde derbiyi bitirdik. Bundan sonra her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.
Sakatlığını atlattığını belirten tecrübeli oyuncu, "Kasığımda bir yırtık vardı. Tahmini süre 2-2.5 ay gibiydi. Bunu da tamamladım. Daha önceki maçlarda da oynayabilirdim ama riske girmedim, doğru zamanda oynamayı bekledim. Şu an her şey yolunda." ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus'a övgü dolu sözler sarf eden Serdar Aziz, "Hocamız, dünyanın en önemli teknik direktörlerinden birisi. Takıma da güveniyor. Onun dediklerini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi oluruz." açıklamasını yaptı.
Başarılı savunmacı, "3 puan için geldik. İlk yarı iyi oynadık, skoru yakalayabilirdik. İkinci yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik ama biz hangi maç olursa olsun kazanmak için oynuyoruz. Hocamız, "Real Madrid'e karşı bile oynasanız, 3 puan için oynayacaksınız" diyor." Daha çok maç oynayacağız, daha çok derbi oynayacağız. Üstesinden geleceğiz inşallah." dedi.
Serdar Aziz 'Bu sene o sene mi?' sorusuna ise "Tabii ki, inşallah" cevabını verdi.
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