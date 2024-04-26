Serdar Aziz'den flaş paylaşım!
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, Galatasaray maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Serdar Aziz, Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın ardından, "Bir adım öne çıkabilmek için şahsiyetini geride bırakan insanlardan olamayız." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Serdar Aziz'in paylaşımı şu şekilde:
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