Serdar Dursun: 'Arda'ya da parantez açmak lazım'

10 Temmuz 2022 Pazar, 23:04

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Serdar Dursun, Hull City maçı sonrası konuştu.

Karşılaşmada ikinci golü atan milli futbolcu, "Türkiye'de bu trend (Siu) oldu demiştim, geçen sefer söylemiştim yapacağım diye. Taraftarlar seviyor, istiyor benden. Güzel geçti, Hull City önemli bir takım. Bizim için de önemli bir maçtı. Rakip 5-4-1 gibi oynadı, kolay değil bu tarz rakipleri açmak. İlk yarı iyi top çevirdik. İkinci yarı biraz daha istekliydik." dedi.

Takımın ilk golünü atan Arda Güler için de konuşan tecrübeli isim, "Arda'ya da parantez açmak lazım. Rahat rahat gelişir inşallah, süper bir gol attı. Ben Sakaryalıyım, bir hayaldi Sakarya'da oynamak, bugün stadyumunda oynadım. Gol atmak çok istiyordum, inanılmaz duygular içindeyim. Benim için bir milli maç, puan maçı havasındaydı" ifadelerini kullandı.

Son olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçı için görüşleri sorulan Serdar Dursun, "Tabii ki çok önemli, Fenerbahçe camiası özledi. İyi hazırlandık. Hem Türkiye hem de Fenerbahçe için önemli. Cidden zor bir rakip. İnşallah iyi maç çıkartıp, atlarız turu." diye konuştu.