Serdar Dursun attı, Persepolis kazandı!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 20:36

Güncelleme: 07.03.2025 - 20:36

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Chadormalu ile karşılaştı.

Nasiri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Persepolis'e galibiyeti getiren golü, 15. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Ligde 6 maçta 4. galibiyetini alan İsmail Kartal, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Persepolis formasıyla 5. lig maçına çıkan Serdar Dursun, 2. golünü attı.

Bu sonuçla birlikte 44 puana ulaşan Persepolis, 45 puanlı TS Tabriz ve Sepaha'nın ardından 3. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Persepolis, Malavan'ı konuk edecek. Chadormalu ise deplasmanda Kheybar ile karşı karşıya gelecek.