Serdar Saatçı'dan sakatlık açıklaması!
Trabzonspor forması giyen Serdar Saatçı, Hatayspor maçının ardından açıklamada bulundu.
Etiketler: #trabzonspor #Serdar Saatçı #Trendyol Süper Lig #sakatlık
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