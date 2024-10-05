Serdar Saatçı'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor forması giyen Serdar Saatçı, Hatayspor maçının ardından açıklamada bulundu.

Serdar Saatçı'dan sakatlık açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 21:41



Etiketler: #trabzonspor #Serdar Saatçı #Trendyol Süper Lig #sakatlık
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