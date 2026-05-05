Sergen Yalçın'dan istifa yanıtı: 'Taraftar bırakmamı istiyorsa...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri Türkiye Kupası yarı final maçı sonrası konuştu.

Sergen Yalçın, "Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik" dedi.

"BU KADAR TEPKİ ÇOK İYİ OLMADI"

Beşiktaş'ın teknik patronu, "Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, "Gelecek sezona dair plan yok, iki maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

İSTİFA SORUSUNA YANIT

Basın toplantısında istifa sorusuna yanıt veren Sergen Yalçın, "2 maç kala bırakıp gitmek doğru olmaz. 2 maç kala bırakırsak ayıp olur. Biz de bazı değerlendirmeler yapacağız. Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım. Onda bir sorun yok" dedi.