Sergen Yalçın'dan Rafa Silva'ya sert tepki! 'Kulübü tehdit ediyor'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, gündemde olan Rafa Silva için ortak açıklama yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

"Milli arada Serken Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Olay bugünün olayı değil. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. gerçekleri anlatma durumunda kaldım, anlatacağım.

Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık.

Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok.

Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi.

Bu olaylar olduktan sonra ekibime 'Rafa'ya karışmayın' dedim. Oynamak istemediğini söyledikten sonra olay benden çıktı ve idari bir konu haline geldi. Bunu başkana söyledim. Rafa vitesi 5'e attı, çözebilecek durumum kalmadı.

Rafa Silva'ya kapımız açık gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum ama iletişimi kapattı! Menajeri ile haber yolluyor. Konu benim dışımda, zaten idare etmem gereken kadar ettim. Hiç karışmadım. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, kusura bakmayın 70'te oyundan çıkardık. Bugün Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Biz de bugün varız, yarın yokuz.

"KULÜBÜ TEHDİT EDİYOR"

Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş... Rafa Silva'nın da, Sergen Yalçın'ın da yeri dolar...

Hayatımda hiç kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım. Bunu diğer oyuncular bile sorabilirsiniz.

Krizi biz çok iyi yönettik. kendi içimizde çözmeye çalıştık. Siz daha yeni öğrendiniz. Oyuncu her hafta vitesi arttırdı.

Yıldız oyuncu ile çalışamıyormuşum... Sameul Eto'o ile çalıştım. Türkiye'ye gelen en önemli yıldızlardan. Dünyada üç dört yıldan biri... Rafa ile de benim sorunum olmadı.

Rafa asla bana saygısızlık, terbiyesizlik yapmadı. Kendine düşen görevleri yaptı. Zaten sorunlar olsa, konuyu kendim çözerdim. Problem olmadığı için konu beni üzüyor. Sorun olsa baltayı kendim vururum ve ipi keserim. Rafa ile konuşun ve problemi sorun. Profesyonel kontratlara uyacak davranış sağlamıyor.

Mobing uyguluyormuşum... Mobing ne ya? Bunları çıkartan arkadaşlar psikoloğa gitsinler. Çok faydası oluyor."

- "Yorumculuk dönemindeki sözleriniz Rafa'yı etkilemiş midir?"

O zaman çocukluğa falan inmemiz lazım! Bunlar zor konular (gülerek). Oyuncularla beraber yaşıyoruz ve baba ile oğul gibiyiz. Kimi zaman severiz, kimi zaman döveriz. Sorunları içimizde hallederiz. Ama çok büyük bir sorun gelirse çözemeyiz ve başkana söyleriz. Belki benim de hatam vardır... Belki oyundan çıkardım ve bana kızdı.

Rafa Silva'yı çıkartalım ve kendisi konuşsun, kendisi sorularınızı cevaplasın. Benim açımdan sorun yok çünkü bir sorun yaşamadık. Bir şey de yapmadık, serbest bıraktık.

Yine söylüyorum gelsin... Forması orada ve oynasın. Bütün takım Rafa'ya göre kurulmuş, ona uygun oyuncular alınmış. Ben başka bir oyun oynamak istiyorum ama ona göre plan yapılmış. Bu da normal.

Belki başka bir yerle anlaştı ve gitmek istiyor, nereden bilebilirim... Bir şey planladığı kesin ama bu planda biz yokuz! Ben hiç olmayayım! Başkan da yok! Bizlik bir şey yok!

Çok farklı tablo olduğunu düşünmüyorum. Farklı şeyler duymak istiyorsunuz... Devre arası ve sezon sonu için çok farklı birimler kurduk. Takımın değişmesi ve gelişmesi için planlar yapıyoruz. Bunlar ne kadar doğru olacak, zamanla göreceğiz. Şu an Rafa sorununu en doğru şekilde çözmemiz lazım. Buraya çıkma niyetinde değildim. Çünkü oyuncu ile özel şeyleri anlatıyorum. Ülkedeki futbol gündemi buraya çıkıp bunları anlatmak zorunda kalıyorum...

"NEYİ ANLAMIYORSUNUZ?"

Yalan, yalan, yalan... Sosyal medyada sürekli yalan! İnsanları sürekli etkiliyorsunuz ve taraftarı da etkiliyorsunuz.

Oyuncu 'Burada antrenman yapmak istemiyorum, oynamak istemiyorum' diyor. Neyi anlamıyorsunuz? Oyuncuya sorun. Oyuncu söylesin. Biz burada çıkıp kendimizi savunuyormuşuz gibi. Benim savunacak hiçbir şeyim yok. Ben bir iş yapacaksam yaparım, sonucu neyse de katlanırım. Gelsin konuşsun, bizim için sorun yok.

"BAZI ŞEYLERİ DÜZELTİYORUZ"

Büyük takımda kazanamıyorsanız, çok uzun süre kalamazsınız. Yapacak şeyleri biliyoruz, geleceği kurtarmaya geldim. Günü kurtaramam ama gelecekte bu işi yapabileceğimi düşünüyorum. Bir iki transfer dönemi, belki üç transfer dönemi gerek.

Yarın toparlayamam ama bize bu zamanı taraftarımız vermezse, kim bu zamanı alacak? Başkanımız her gün tesise gelmeye başladı, öyle problemler var ki...

Bir yandan maça hazırlanıyoruz, bir yandan da bu sorunlarla uğraşıyoruz. Bu sorunlarla uğraşalım ama işimizi sağlıklı yapamıyoruz! Bırakın da işimizi yapalım!

Ligin bitmesine çok süre var, taraftarı da anlıyorum. Oyun toparlanıyor, fiziksel toparlanıyoruz... Bazı şeyleri düzelttiğimizi düşünüyorum.

"ŞAMPİYONLUK KOLAY DEĞİL"

Lig uzun bir maraton. Şampiyonluk kolay değil, önümüzdeki iki rakip var. Bu futbol, ne olacağı belli olmaz! Maç önü ve maç sonu şampiyonluk için konuşurum. Ancak her şeyin, her zaman konuşulması doğru olmaz. Bir şeyi doğru zamanda söylemelisiniz. İnşallah günü gelince o konuşmaları da yaparız.

Hiçbir oyuncuya karşı ön yargılı davranmam. Verim almaya çalışırım, isme bakmam. Scout ekibi için benden önce plan yapılmış ve başkanın kontrolünde. Belki yarın başka planlama yapacak. Avrupa'da da bu işler böyledir. Planlamalar futbolda değişir, başkan karar verir. Eduard Graf için bir sorunum yok, söyleyeceklerimi başkana söyledim.

Yeni transferlerde bize sallarsınız artık."