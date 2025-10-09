Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sergen Yalçın'dan yeni transfere kesik: 1 dakika bile süre vermedi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, beklenenin altında kaldı. Taylan Bulut, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından kulübeye hapsoldu.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yerli kalitesini artırmak amacıyla Schalke 04'ten tam 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç yetenek Taylan Bulut, teknik direktör değişikliğinin ardından beklenmedik bir şekilde gözden düştü.

Büyük uğraşlar sonucunda siyah-beyazlı takıma katılan 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu, şu ana kadar toplamda sadece 3 maçta 96 dakika süre bulabildi.

Taylan Bulut'a ilk olarak eski teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer görev vermişti. Ancak takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte genç oyuncunun şansı tersine döndü. Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarının kadrosunda yer almasına rağmen hiç süre alamayan Taylan, son olarak Kocaeli ve Galatasaray sınavlarında ise 21 kişilik maç kadrosuna dahi giremedi.

Milli ara dönüşünde oynanacak Gençlerbirliği maçında, sarı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı'nın yokluğunda sağ bekte kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor. Teknik heyet, Gökhan'ın yerine Jonas Svensson ile Taylan Bulut arasında bir tercih yapacak.

Sabah'ın haberine göre;  tecrübeli Norveçli sağ bek Svensson'un şu an genç Taylan Bulut'tan daha önde olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'taki ilk döneminde beklentilerin altında kalan Taylan'ın, Sergen Yalçın'ın güvenini yeniden kazanması için yoğun bir çaba göstermesi gerekecek.

