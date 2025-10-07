Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-1 ile geçti!

Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-1 ile geçti!

7.10.2025 23:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-1 ile geçti!

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı konuk etti.

Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Kuzeyboru 3-1 kazandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Serap Kuka, Melike Erol Özkan

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Lozo, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Tietianiec, Nilsu Şen, Czyrnianska)

Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Karagöl (Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Başcan, Buse Sonsırma Kayacan, Kullerkann)

Setler: 24-26, 25-19, 25-20, 25-16

Süre: 131 dakika

İlgili Konular: #beşiktaş #Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley #Kuzeyboru