Beşiktaş’ta transfer planı netleşiyor

Beşiktaş'ta, G.Saray derbisi sonrası başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek takımın durumu hakkında durum değerlendirmesi yaptı. İki isim kadroya devre arasında yapılacak takviyeler için görüş alışverişinde bulundu.

Yalçın’ın özellikle stoper, orta saha ve forvete birer takviyenin gerektiğini dile getirdiği öğrenildi. Bu doğrultuda kadroda düşünülmeyen Paulista ve Svensson’la yolların ayrılıp yabancı kontenjanında yer açılarak ihtiyaç duyulan kaliteli isimlerin takıma katılması hedeflenecek. Yönetim ve Sergen Yalçın şimdiden alternatifli oyuncu listesi hazırlıyor.