Sergen Yalçın futbolculara seslendi! "Kendimiz affettirmeliyiz"

06 Kasım 2021 Cumartesi, 09:46

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların Süper Lig'e olumsuz yansımasını istemeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularını Trabzonspor maçına motive etmek için yoğun çaba harcıyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi defterinin tamamen kapatılması nedeniyle tüm enerjisini önümüzdeki dönemde lige verecek olan Yalçın'ın oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, "Camiaya kendimizi affettirmek için önümüzde çok büyük bir fırsat var. Evimizde üç puan alarak bu fırsatı kazanca çevirmeliyiz" diye konuştuğu öğrenildi.

"ÜÇ PUANDAN DAHA FAZLASINI KAZANACAĞIZ"

Sadece kadro değil, psikolojik olarak da çok farklı bir biçimde lider Trabzonspor'un karşısına çıkmanın planlarını yapan siyah-beyazlı hocanın, "Tüm sorumluluk bana ait. Şampiyonlar Ligi'ndeki zorluk derecesi yüksek müsabakalarda geriye düştüğümüzde durumu düzeltmek çok kolay olmuyor. Üzüntülüyüz ancak şu dönemde önceliğimiz Trabzonspor maçı elbette. Ligdeki iddiamızı daha da güçlendirmeliyiz. Galibiyet halinde üç puandan çok daha fazlasını kazanacağız" dediği vurgulandı.

BİREYSEL HATA UYARISI

Yalçın, liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'la sezonun en kritik maçlarından birini oynayacaklarının da altını çizdi.

Maçı kazanmaları durumunda zirve yarışında moral açıdan büyük bir kazanç elde edeceklerini aktaran Yalçın'ın, "Üç puan özellikle moral, motivasyon açısından bize çok iyi gelecektir. Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Bireysel hatalara çok dikkat etmeliyiz. Sürekli paslaşarak ve yardımlaşarak oynamalıyız" ifadelerini kullandığı vurgulandı.

BATSHUAYİ HARİÇ YILDIZLAR SAHADA

Kartal, Trabzonspor maçının son hazırlığını cuma akşamı gerçekleştirdi ve kampa girdi. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşusu ve çeşitli pas çalışmalarından sonra tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

Sergen Yalçın'ın çift kalede sahaya süreceği kadroyu denediği aktarıldı. Siyah-beyazlı hoca dev maçta tedavileri tamamlanan Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Miralem Pjanic'e ilk 11'de forma verecek. Sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan kadroda yer almıyor.

Batshuayi'nin yokluğunda Kenan Karaman yerine Güven Yalçın'ın ilk 11'de görev yapması bekleniyor. Sporting deplasmanında 45 dakika şans bulan Alex Teixeira da bugün müsabakaya başlayan kadroda yer alacak.