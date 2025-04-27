Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli futbolculara eleştiri: 'Futbolu bırak, bu ikisiyle hiç olmaz'

Yayınlanma: 27.04.2025 - 12:02

Güncelleme: 27.04.2025 - 12:02

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1'le geçtiği maçı Ekol TV'de yorumladı.

Jose Mourinho'nun kadroda istikrarı yakalayamadığını ifade eden Sergen Yalçın, "Dünyanın neresinde olursa olsun ligin final bölümünde hedefe giden bir teknik direktör 8 tane oyuncu değiştirmez. Yok böyle bir sistem hiçbir yerde. Rakibine bak; Galatasaray ligde son 6 haftada kaç oyuncu değiştirerek oyuna başlamış" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in aylardır oynamadığını ve bu yüzden hazır olmadığını söyleyen Sergen Yalçın, Mourinho'nun hamlelerinin doğru olmadığını belirtti.

Edin Dzeko'yu eleştiren Sergen Yalçın, "Dzeko'ya çok saygı duyuyorum ama bence futbolu bıraksın. Bırak yani. O kadar ağır ki... Artık futbolu bırakması lazım. Bu seviyelerde olmaz. Kendi ülkende bir takım satın al orada oyna yani. Olmaz yani Dzeko ile seneye" dedi.

Dzeko sonrası En-Nesyri'ye ayrı parantez açan Sergen Yalçın, "En-Nesyri ile hiç olmaz. O ikisi ile hiç olmaz. Bunlara daha eklenecek 3-4 oyuncu daha var. Söylemek istemiyorum onları. Kendilerini biliyorlardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin iç sahadaki puan kayıplarına dikkat çeken ünlü yorumcu, "İçeride Kayseri ve Samsun'u yensen 1 puan arkasındasın Galatasaray'ın. Öyle olsa şampiyonluk şansı yüzde 50-50 diyeceğiz. Şimdi kaç? Yüzde 3-5 o kadar. Bundan sonra şampiyon olması mucize. Galatasaray'ın artık hediye etmesi gerekiyor. Artık çok zor" şeklinde konuştu.