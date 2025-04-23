Sergen Yalçın'dan kalan 6 hafta için flaş iddia! 'Puan farkının açılacağını düşünüyorum'
Sergen Yalçın, Süper Lig'de kalan 6 haftadaki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Yalçın, kalan haftalarda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkının açılacağını iddia etti.
Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışına dair açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın değerlendirmeleri şöyle:
"Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe camiasının 'Acaba olur muyuz?' diye bir soru işareti kafasında vardı.
Maçtan sonra artık hiçbir Fenerbahçelinin bu sezonla ilgili herhangi bir beklentisinin olduğunu düşünmüyorum.
Devam ederek söylüyorum bu puan farkının da açılacağını düşünüyorum. Puan farkı da açılacak.
Oyuncular da artık şampiyonluktan ümidi kesmiş durumda, taraftar, yönetim, başkan ve teknik direktör de ümidini kesmiş durumda.
Sen keserken rakibini de 2-3 kat güçlendirdin şu anda. Galatasaray taraftarı da 'Acaba buradan şampiyonluğu verir miyiz?' diye düşünürken artık onlarda acaba yok.
Artık onlar da, 'Geçmiş olsun. Artık bu iş bitti, farkı daha da açarız.' diyorlar."
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