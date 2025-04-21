Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya flaş tepki: 'Bu kadar mı yüreksizsin'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:29

Güncelleme: 21.04.2025 - 12:29

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk şansını zora sokarken, futbol yorumcusu Sergen Yalçın Ekol TV'de yaptığı programda sarı lacivertli takımın hocası Jose Mourinho'ya faturayı kesti.

Sergen Yalçın'ın yorumları şöyle:

"Eskiden filmlerin sonunda 'The End' yazardı. Bu akşam ligin üst tarafı bitti. Sürpriz de bir şey değil söylediğimiz, herkes tarafından aynı şey düşünülüyordur. Fenerbahçe Samsun ile Kayseri'yi yenmiş olsaydı bugün Galatasaray'ın 1 puan arkasındaydı. Yüzde yüz şampiyonluk adayıydın."

"KÜME DÜŞMEYE OYNAYAN TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ GİBİ"

"3-2 oyuncu değişikliğinden sonra yapılan iki tane oyuncu değişikliği var. Birisi bu teknik direktör arkadaşa Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunu hatırlatmalı mı acaba? Kayserispor teknik direktörü gibi hareket ediyor çünkü. Sanki küme düşmeye oynayan takımın teknik direktörü gibi iki savunmacı aldı 3-2'den sonra. Sen Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün 3-2 olduktan sonra 4-2'yi, 5-2'yi kovalamaz mısın? "Bugünkü beraberlik teknik direktöre yazar."

"BU KADAR MI YÜREKSİZSİN!"

"79'da 3-2 öne geçti ve iki tane savunmacı soktu oyuna. Ayıp değil mi! Sen bu kadar mı yüreksizsin! Koskoca Fenerbahçe'nin antrenörüsün sen ya! Maç bitsin diye oyuncu değiştiriyorsun. Dünyanın en saçma işidir. Bundan sonraki maçlarda artık her maç puan kaybedebilir Fenerbahçe."

"HİÇ KİMSE APTAL DEĞİL, HERKES BUNLARI GÖRÜYOR"

"Bu Mourinho, nasıl bu kadar kupalar kazanmış? Bu anlattığım şeyler normal şeyler değil. Burada artık yönetime bir şey söyleyemezsin. Adam sana en iyi takımı kurmuş. Artık bunlar final maçları, bu hatalara yapamazsın. Bir bak bakalım Kayserispor'un deplasmanda 3 golü var mı hiç? Basın toplantısında bir şeyler söylemiş. Yaptığın hataları, basın toplantısında dikkatleri başka bir yöne çekeren örtbas edemezsin. Hiç kimse aptal değil, herkes bunları görüyor."

"LİG BİTTİ, GEÇMİŞ OLSUN"

"2-1'den sonra risk aldım diyor Mourinho. Ne riski almış? Dzeko'yu soktu, o mu risk? Zaten sen haftalardır çift forvet oynuyorsun. İkinci golde Diego Carlos'u izleyin. Premier Lig'den gelen bir adam nasıl böyle bir hata yapar. Lig bitti artık, yüzde yüz bitti geçmiş olsun. Artık puan farkı da daha da açılır. Bundan sonra Fenerbahçe'nin maçlarının hepsi zor."

"PORTEKİZLİLERİN KÜLTÜRÜ TAZMİNAT KÜLTÜRÜ"

Sergen Yalçın, Jose Mourinho'nun maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği "4-5 maç kazanınca en iyi, kaybedince en kötü oluyorsunuz. Buranın kültürü bu ama benim değil. Ben daha dengeli biriyim" şeklindeki sözlerini ise şöyle eleştirdi:

"Biz Mourinho için hiçbir zaman kötü teknik direktör demedik. Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz masal anlatma bize! Sizin kültürünüz tazminat kültürü; başka bir kültürünüz yok sizin. Okan Hoca'ya yaptığı hareket, dengeli bir insanın yapacağı bir hareket miydi?"