Sergen Yalçın'dan flaş uyarı: 'Beşiktaş taraftarı yandı'

Yayınlanma: 19.04.2025 - 23:11

Güncelleme: 19.04.2025 - 23:11

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, öne geçtiği maçta deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçta Beşiktaş'ın golünü Rafa Silva, Göztepe'nin golünü ise İsmail Köybaşı kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın, Ekol TV'de katıldığı yayında mücadeleyi değerlendirdi.

Göztepe'nin performansına ilişkin Sergen Yalçın, "Bugün Göztepe'yi izlerken şaşırdım. '3 stoperli savunma oyunu nasıl böyle oynanır?' diyorum. 3'lü oyunun kafanda bir şablonu vardır. 3 stoper sürekli yürüyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. O takım nasıl hücum yapacak? Göztepe'yi izlerken hayretler içerisinde kaldım. O taraftara iyi bir takım kurulursa Göztepe ilk 3'ü, ilk 4'ü zorlayabilir diye düşünüyorum. Samsunspor da öyle" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, Beşiktaş içinse şunları söyledi:

"Beşiktaş tarafını izlerken çok şaşırıyorum. Bu kadar amaçsız, hedefsiz. Oyun olarak sıfır. Oyun sıfır ya. İlk yarıda bir tane atak yaptı. Takım atletik performans olarak, oyun olarak çok geride. Chamberlain oynuyor. Bunlar seneye kalacaksa daha vahimini anlatayım. Bu oyuncular seneye devam edecekse Beşiktaş taraftarı yandı."