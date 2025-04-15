'Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım' demişti: Sergen Yalçın'dan Yüksel Yıldırım çıkışı!

Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray maçından önce yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

'Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım' demişti: Sergen Yalçın'dan Yüksel Yıldırım çıkışı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:51

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçından önce yaptığı bir açıklamada "Türk futbolu bir yere varacaksa önce Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım. Açık ve net söylüyorum. Ali Koç şampiyon olmadan Türkiye'de huzur olmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Yıldırım'ın bu sözlerini eleştirdi. 

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Bu açıklamaya tabii ki katılmıyorum. Bir kulüp başkanının böyle bir açıklama yapmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Ne gerek var. Yüksel Yıldırım iyi bir başkan, Samsunspor'u da iyi yerlere getirdi. Gerçekten iyi işler de yapıyor ama büyük maçlardan önceki bu açıklamaları ona yakıştıramıyorum. Samsunspor iyi bir camia, güzel bir kulüp, güzel bir takım yaratmışsın, iyi oynuyorlar, maddi sorunları yok. Bu açıklamalar bir şey kazandırmaz Yüksel Yıldırım'a."

'BUNLAR SEZON İÇERİSİNDE OLUR'

"Şampiyonluk büyük camiaları ilgilendiren bir konu. Onlar kendi aralarında bazen didişiyorlar, bazen birbirlerine sataşıyorlar. Bunlar sezon içerisinde olur. Seviyeyi düşürmediğin sürece, saygı çerçevesinde kaldığını sürece bu karşılıklı atışmaların ben güzel olduğunu düşünüyorum... Bu tür açıklamalar yapması doğru değil. "


Etiketler: #sergen yalçın #Yüksel Yıldırım #samsunspor #Ali Koç

İlgili Haberler

Sergen Yalçın'dan flaş Jose Mourinho iddiası: 'Türk oyuncularla problemi olduğunu düşünüyorum'

Sergen Yalçın'dan flaş Jose Mourinho iddiası: 'Türk oyuncularla problemi olduğunu düşünüyorum'
Sergen Yalçın'dan sert eleştiri: 'Bir an önce Beşiktaş'tan gönderin'

Sergen Yalçın'dan sert eleştiri: 'Bir an önce Beşiktaş'tan gönderin'
Sergen Yalçın'dan küme düşme hattıyla ilgili iddia: '3'ünden 2'si düşer'

Sergen Yalçın'dan küme düşme hattıyla ilgili iddia: '3'ünden 2'si düşer'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler