Sergen Yalçın'dan sert eleştiri: 'Bir an önce Beşiktaş'tan gönderin'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 22:09

Güncelleme: 12.04.2025 - 22:09

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçı Ekol TV'de yorumladı.

Başkan Serdal Adalı'ya tavsiye veren Sergen Yalçın şöyle konuştu:

"Bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili çok ciddi bir tavsiyedir bu; Şu anda acilen radikal kararlar alınmalı kadroyla ilgili. Artık sezon bitti. Bundan sonraki maçlar ne olursa olsun kimseye bir artı yazmayacak. O yüzden önümüzdeki sezonun planlamasına geçilmeli ve radikal kararlar alınmalı. Nedir o? Bir an evvel yollanacak oyuncularla ilgili aksiyonların alınması lazım. Şu andan itibaren hemen bazı oyuncuların Beşiktaş'la bağlantılarının koparılması gerekiyor. Ben bir teknik direktör olarak bunları söylüyorum, bir yorumcu olarak söylemiyorum"

Beşiktaş'taki birçok futbolcunun siyah-beyazlılarda oynayacak kalitesinin olmadığını aktaran Sergen Yalçın, "Üzülerek söylüyorum, oyuncuları da çok fazla yargılamak istemiyorum ama maalesef şapkayı önüne koyup öz eleştiriyi yapmak gerekiyor. Sezon sonunu beklemeden bazı futbolcularla yollar ayrılmalı" dedi.

Beşiktaş'ın bir an önce yeni bir yapı kurması gerektiğini dile getiren Sergen Yalçın, "Bu teknik direktör mü yapacak? Çok onun yapacağını da zannetmiyorum. O yapıyı kurabilecek kapasitesi var mı bilmiyorum. Bu maç bir göstergedir, bu maç herkese bir şey gösterdi artık. 6 ay önce söylüyordum ben bunları. O zaman kızıyorlardı, beğenmiyorlardı. "Kendine yer yapıyor" gibi gereksiz cümleler kuruyorlardı ama maalesef Beşiktaş'ta gerçekler bunlar" şeklinde konuştu.