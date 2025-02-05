Sergen Yalçın'ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane isimlerinden teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın 47 yaşında hayatını kaybetti.

Sergen Yalçın'ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:45

Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane isimlerinden teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın 47 yaşında vefat etti.

Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


Etiketler: #sergen yalçın #güven yalçın #beşiktaş
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