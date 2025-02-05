Sergen Yalçın'ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane isimlerinden teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın 47 yaşında hayatını kaybetti.
Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane isimlerinden teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın 47 yaşında vefat etti.
Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
Etiketler: #sergen yalçın #güven yalçın #beşiktaş
Spor Haberleri
- Gürsoy Yalçın kimdir? Gürsoy Yalçın'ın hastalığı nedir?
- Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
- Mario Lemina, Galatasaray'da!
- Baki'den Galatasaraylı yöneticiye sert sözler!
- Kocaelispor'dan 'idari tedbirli oyuncu' itirazı!
- Tarihi takas sonrası Doncic: 'Sadakat önemli ama...'
- Voleybolda flaş hamle: İşte milli yıldızın yeni adresi!
- Resmen açıklandı: 23 haftada 13 VAR hatası!
- Kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 7 eksik!
- Beşiktaş ile yolları ayırmıştı: Transfer itirafı geldi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçimi doğru bilen şirketten son anket!
- Kamu görevlileri gözaltında
- Cemal Enginyurt'a 'hoş geldin' soruşturması!
- Emekli Tuğgeneral Er'den çarpıcı değerlendirme
- Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı
- İsveç'te okula silahlı saldırı
- Trump'ın 'Gazze' planına Türkiye'den ilk tepki!
- Nahit Eren'den, Arif Güran'a yanıt
- Şartları sıraladı: Çağrıyı nasıl yapacak?
- Şef Danilo Zanna'nın mekanındaki çay fiyatı gündem oldu