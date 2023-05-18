Sergio Agüero'ya Twitch şoku!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:29

Güncelleme: 18.05.2023 - 17:29

Arjantinli eski futbolcu Sergio Agüero'ya, canlı yayınlar yaptığı Twitch platformundan kötü haber geldi.

Sergio Agüero'nun kanalı, sebebi bilinmeyen bir şekilde Twitch tarafından banlandı. Kanalda 4.7 milyon abonesi olan Agüero'nın yayınlarını ortalama olarak 6 bin anlık izleyici takip ediyordu.

Sergio Agüero'nun Dünya Kupası döneminde yaptığı bir yayına Lionel Messi de katılmış, ikili futbol üzerine sohbetlerde bulunmuştu.

Son olarak Barcelona'da forma giyen 34 yaşındaki Sergio Agüero, 2021 yılında sağlık sorunları sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.