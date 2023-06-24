Sergio Busquets'in yeni adresi Messi'nin yanı oldu!
Barcelona'dan ayrılan İspanyol yıldız Sergio Busquets, Amerika MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer oldu.
Barcelona'dan ayrılan deneyimli orta saha oyuncusu Sergio Busquets, tıpkı Lionel Messi gibi Inter Miami'ye transfer oldu.
June 23, 2023
MLS ekiplerinden Inter Miami, Sergio Busquets transferini duyurarak ikinci flaş transferini de yapmış oldu. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun 2+1 yıllık olduğu ifade edildi.
2008'den 2023'e kadar altyapısından yetiştiği Barcelona için ter döken Busquets, böylelikle Lionel Messi'yle Inter Miami formasıyla tekrar buluşmuş oldu.
Busquets ve Messi'nin ardından bir diğer eski Barcelonalı Jordi Alba'nın da Inter Miami'ye imza atabileceği konuşuluyor.
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