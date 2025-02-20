Sergio Conceiçao, Milan'da diken üstünde

Yayınlanma: 20.02.2025 - 18:07

Güncelleme: 20.02.2025 - 18:07

Milan, Ocak transfer döneminde yaptığı büyük yatırımlarla bu sezon Avrupa'nın en prestijli kulvarı olan Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olan en iyi sonucu elde etmeyi hedeflemişti. Ancak beklenen başarıya ulaşamadı ve takımın performansı, kulübün en üst seviyedeki hedeflerini altüst etti.

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan sekizli tura katılmayı çok yakınken, takım 4 maçta sadece Girona'ya karşı galip gelebildi ve Feyenoord gibi mütevazı bir rakibe karşı elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Portekizli teknik direktör Sergio Conceição, Supercoppa Italiana'yı kazanmış olsa da, Milan gibi büyük bir kulüp için bu tek kupa, teknik direktörün geleceğini güvence altına alacak bir başarı olarak kabul edilmiyor.

Milan, Şampiyonlar Ligi'nde ilerleme hedeflerken, Conceição'un liderliğinde önemli bir fırsatı kaçırdı. Feyenoord karşısında alınan mağlubiyet, kulübün kazanacağı 11 milyon euroluk gelirin kaybedilmesine yol açtı, bu da kulüp sahiplerinin ekonomik dengeye verdiği önemi göz önünde bulundurunca büyük bir utanç kaynağı oldu.

Conceição'un talepleri doğrultusunda yapılan transferlerin (Kyle Walker, Joao Felix ve Santiago Gimenez) de sezonun bu kadar kötü gitmesinde önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Teknik direktörün Feyenoord karşısındaki stratejisi de eleştirilmekte.

Milan Danışmanı Zlatan Ibrahimovic, Sergio Conceição ile aralarında gergin bir ilişki olduğu söylentilerini yalanladı, ancak Portekizli teknik direktörün geleceği, Milan'ın ligde dördüncü sırayı alıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasına bağlı.

PULUSIC'TEN YALANLAMA

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Portekizli teknik adam, kulüp oyuncularından Christian Pulisic ve Youssouf Fofana ile bir tartışma yaşadı.

Pulusic'in Milan yönetimine "Ya Conceicao kalır ya da ben!" şeklinde bir rest çektiği de iddia edildi.

Bunun üzerine Pulisic çıkan haberleri yalanlayarak, Milan'ın X hesabında şu açıklamayı yaptı: "Asla teknik direktörle tartışmadım ve gitmek istemedim. Milan'da çok mutluyum ve bu formayı giymeye devam etmek istiyorum. Bu yalanları okumak kabul edilemez, ancak hepimiz birlikte kalmaya devam edeceğiz ve sahada, kulübümüz ve taraftarlarımız için birlikte savaşacağız."