Sergio Oliveira için sürpriz teklif
Katar ekibi Al Sadd, Sergio Oliveira'nın transferi için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan isimlerden Sergio Oliveira'ya Katar'dan talip var.
Portekizli Teknik Direktör Bruno Pinheiro'nun çalıştırdığı Al-Sadd, Oliveira için Galatasaray'a 8 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.
Ayrıca Portekizli oyuncuya da yılda 3 milyon euro'dan 3 yıllık teklif yapıldığı iddia edildi.
Al-Sadd'ın Sergio Oliveira'yı Katar vatandaşlığına geçen ve milli takımda da yer alan Tabata'nın yerine düşündüğü bildirildi.
Oliveira'nın Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda 40 maçta sahaya çıka Portekizli futbolcu, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.
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