Sergio Oliveira'ya ülkesinden yakın takip
Braga, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira'nın durumunu yakından takip ediyor.
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira'ya ülkesinden bir talip çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre; Braga, orta saha arayışı kapsamında Galatasaray'dan Sergio Oliveira'nın durumunu izliyor.
Haberde, Portekiz ekibinin tecrübeli oyuncu için bir girişimde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.
11'DE OYNAMAK İSTİYOR
Öte yandan Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Sergio Oliveira'nın da düzenli olarak 11'de forma giymek istediği bir takıma transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Oliveira, bu sezon çıktığı 22 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Spor Haberleri
- Formula 1'de heyecan Avusturya'da devam edecek
- Sergio Oliveira'ya ülkesinden yakın takip
- A Milli Takım'a EURO 2024'te dev gelir
- Thomas Chory'den skandal sözler!
- İngiltere'de Wan-Bissaka'ya Sacha Boey benzetmesi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik
- 2024 NBA Draftı'nın 1. turu tamamladı!
- Azerbaycan askerlerinin Çekya galibiyeti sevinçi!
- Beşiktaş Rafa Silva'yı resmen açıkladı
- Fatih Terim Çekya maçını ve son 16 turunu değerlendirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
- Asla sevgili olmamanız gereken 4 burç!