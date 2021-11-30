Serhat Akın'dan Pereira'ya sert eleştiri: İkinci yarı istifa etmeli!
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan tecrübeli veteran futbolcu Serhat Akın'ın attığı tweet, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Fenerbahçe Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü. Eski F.Bahçeli golcü Serhat Akın, resmi twitter hesabından teknik direktör Vitor Pereira'yı sert bir dille eleştirdi.
Fanatik gazetesinin Twitter hesabındaki ''Vitor Pereira, geri dönüş için sizce ne yapmalı?'' sorusuna yanıt veren Akın, ''İkinci yarıya istifa etmeli. O zaman belki döner maç'' yorumunu yaptı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan tecrübeli futbol adamının attığı bu tweet, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.
'GUARDİOLA YAPTINIZ YA YAZIKLAR OLSUN!'
Her fırsatta Portekizli teknik adamı sert bir dille eleştiren Serhat Akın, Fenerbahçe'nin Konyaspor 'a 2-1 kaybettiği maç sırasında da gündem oluşturmuş, ''Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!'' şeklinde bir tweet atmıştı. Serhat futbolcuyken, "Kadıköy'ün Boğası" olarak anılıyordu.
Kaynak: Ajansspor
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