Serie A'da ayın golü Kenan Yıldız'dan!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino maçında attığı gol, Serie A'da ayın golü seçildi
Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ligin 20. haftasında Torino'ya attığı gol, İtalya Serie A'da "Ocak ayının golü" seçildi.
Serie A'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Torino derbisinde kaydettiği golün sosyal medya kanallarında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu ifade edildi.
Kenan Yıldız'ın Torino'ya ceza sahası dışından attığı gol, oylamada Inter formasını giyen Lautaro Martinez'in Empoli'ye karşı kaydettiği golü geride bıraktı.
Genç hücum oyuncusu, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
?? Questa gemma di Kenan Yildiz si aggiudica l'@IliadItalia Goal Of The Month - gennaio! ?? pic.twitter.com/dL4NfNKkrr— Lega Serie A (@SerieA) February 5, 2025
Milli takımlar hesabından tebrik
Öte yandan, A Milli Futbol Takımlarının resmi X hesabı da yaptığı paylaşımla Kenan Yıldız'ı tebrik etti.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"A Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Torino karşısında attığı gol, İtalya Serie A resmi sosyal medya hesaplarının takipçileri tarafından verilen oylarla ayın golü seçildi. Tebrikler Kenan!"
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