Serie A'da Inter, Bologna'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu

27 Nisan 2022 Çarşamba, 23:22

İtalya Serie A'da erteleme maçında Bologna ile Inter karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda kritik bir deplasmana çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, yedek kalecisi Radu'nun yaptığı hata sonucu 2-1 kaybetti. Inter bu maçın ardından 72 puanda kalarak, şampiyonluğu 74 puanlı Milan'a itti. Bologna ise 42 puan ile 13. sırada yer aldı.

Ligin son maçlarında vites arttıran Inter, Bologna deplasmanında mücadeleye hızlı başladı. Henüz 3. dakikada Perisic ile öne geçti. Sağ kanattan ceza yayına sokulan Perisic sol ayağıyla yakın köşeye doğru çok sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

*Radu

Ev sahibi ekip Bologna, Inter'in golünün ardından cevabı 28. dakikada verdi. Sol kanattan gelişen Bologna atağında Barrow altıpasa doğru ortasını yaptı. Kalabalık Inter savunması arasında iyi yükselen Arnatovic sağ köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.



