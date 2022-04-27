Frutti Extra Bursaspor EuroCup'ta yarı finalde
Frutti Extra Bursaspor, EuroCup çeyrek finalinde Cedevita Olimpija'yı 85-83 yenerek yarı finale yükseldi.
EuroCup çeyrek final maçında Frutti Extra Bursaspor, Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Bursaspor'da Derek Needham 20, John Holland 16, Onuralp Bitim 14 sayıyla oynadı.
Yeşil-beyazlılar, yarı finalde MoraBanc Andorra ile karşılaşacak. İspanya ligi ekiplerinden Andorra, çeyrek finalde Gran Canaria'yı elemeyi başardı.
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