Sertaç Komsuoğlu: 'EuroLeague kupasını alacağız'

Yayınlanma: 13.09.2024 - 15:20

Güncelleme: 13.09.2024 - 15:20

Fenerbahçe Kulübü, kadın ve erkek basketbol ile kadın futbol takımlarının forma sponsoru olarak finansal teknoloji şirketi Papara ile anlaşma sağladı.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş ve Sertaç Komsuoğlu ile Papara Yönetim Kurulu Üyesi İlker Diker katıldı.

Genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Papara'nın Türkiye'nin lider finansal teknoloji şirketi olduğunu vurgulayarak, firmanın Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'na forma sponsoru olduğunu belirtti.

Anlaşmanın 1 yıllık olduğunu söyleyen Kızılhan, "Papara logosu, kadın futbol takımının forma kol altında, erkek basketbol takımının Türkiye'de oynayacağı müsabakalarda şortların sol arka tarafında, kadın basketbol takımının Türkiye ve Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalarda forma arkasında numara altında yer alacak. Ayrıca bu iş birliği anlaşmamızla özel bir çalışmaya imza atarak 'Papara Fenerbahçe Kart'ı da çok yakında taraftarlarımızla buluşturacağız. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Kızılhan, yeni sezonda sponsor sayısının geçen yıllara göre daha fazla olmasıyla ilgili olarak, "Erkek ve kadın basketbol formalarında bu sene 4'er 5'er yeni mecra açıldı. Bu konuda Türkiye Basketbol Federasyonuna da desteği için teşekkür ediyoruz. Erkek ve kadın basketbol takımı için açtığımız bu sponsor mecralarını doldurduk. Birkaç yeni sponsorumuz daha olacak, onları da yakında açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

"EUROLEAGUE VE AVRUPA LİGİ'NDE KUPA ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, erkek basketbolda yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala önemli bir anlaşmaya imza attıklarının altını çizdi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın geçen sezon lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa uzandığını hatırlatan Komsuoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen sezon EuroLeague Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynadık. Böyle bir sezonun ardından bizlerin üzerindeki yük de artıyor. Daha fazlasını yapmak için zorlu bir sezon bizleri bekliyor. Yeni takımımız ve yeni oyuncu kadromuzla bu sezon mücadele edeceğimiz tüm kulvarlarda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu sene inşallah EuroLeague Avrupa Ligi'nde kupayı alacağımıza inanıyoruz. Fenerbahçe basketbol müzesinin bu sene yine kupalarla dolacağına eminiz. Sezonun başlangıcında Papara ve tüm paydaşlarımızın desteğiyle bu iddialı demeçleri verebiliyoruz. Umuyorum ki bu demeçlerin meyvesini sezon sonunda toplayacağız. Bu anlaşmanın her iki taraf ve takımlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz."

"TARİHİ BİR SEZON YAŞADIK"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, Papara'yla kapsamlı bir iş birliği anlaşmasına gittiklerini duyurdu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi'nin Türkiye'nin en başarılı şubesi olduğunu kaydeden Danabaş, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı olarak 2023-2024'te tarihi bir sezon yaşadık. FIBA Süper Kupa'yı Türkiye'ye ilk kez getiren takım olduk. 14. kez Türkiye Kupası'nı kazandık. Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonluğuyla da Avrupa'nın zirvesine çıktık. Tarihimizde üçüncü kez namağlup şampiyon olduk. Bize bu gururu yaşatan teknik kadro ve sporcularımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Firmanın Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın da sponsoru olduğunu söyleyen Danabaş, "Yeni sezonda çalışmalarımızı tamamladık. Ligin ilk haftası geride kaldı. En zorlu rakiplerimizden ABB Fomget'i deplasmanda 2-1 yenmeyi başardık. Bu galibiyetlerin gerisinin geleceğine inancımız tamdır. Bütün takımlarımıza kupalarla dolu başarılı bir sezon diliyorum. Papara'ya da 'Ailemize hoş geldiniz.' diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"SPORA YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİK"

Papara Yönetim Kurulu Üyesi İlker Diker, Fenerbahçe'nin milyonlarca insanın kalbinde özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün cesur ve ezber bozan bir duruşu olduğunun altını çizen Diker, "2024-2025 sezonunda kadın basketbol, erkek basketbol ve kadın futbolla, spora yaptığımız yatırımlara yenilerini ekledik. Yeni sezonda kulübümüzün her iki basketbol takımına destek olmak için sahada yerimizi alacağız. Takımların Türkiye ve Avrupa'da önemli başarılara imza atacağına eminiz. Kadın futbol takımının formasında da yerimizi aldık. Papara Fenerbahçe Kart da çok yakında kullanıcılara sunulacak. Sporu desteklemenin, gelecek nesillere rol modeller oluşturmak için en önemli etki olduğunu düşünüyoruz. Bu iş birliği her iki taraf için de hayırlı olsun." diye konuştu.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimi gerçekleştirildi.