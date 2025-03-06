Servet Çetin'den çok sert sözler! 'Bazı hakemler dayağı hak ediyor!'
Amed Sportif Teknik Direktörü Servet Çetin, yabancı hakem talebinde bulunurken, Türk hakemler için, "Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif'in teknik direktörü Servet Çetin, hakem hatalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Radyospor'a verdiği röportajda, Türk hakemlerin performansını eleştiren Çetin, "Hakem dövenleri ve şiddet uygulayanları kınıyoruz, ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. İnsanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Hakemlerin performansından memnun olmadığını ve yabancı hakem istediğini belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar, insanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur ve bütün maçları yabancı hakemler yönetir" şeklinde konuştu.
Etiketler: #Servet Çetin #hakem #Amed Sportif Faaliyetler
Spor Haberleri
- Okan Buruk'tan taraftarlara mesaj!
- İskoç taraftarlardan Galatasaray atkısı!
- Mourinho takımına güveniyor!
- Fenerbahçe turu ilk maçtan almak istiyor! İşte 11'ler...
- Servet Çetin'den çok sert sözler!
- Erzurumspor'dan Pendik maçı sonrası hakem tepkisi!
- Ankaragücü kendi evinde zorlanmadı!
- İstanbulspor, Sakaryaspor'u rahat geçti!
- Arnavutluk Hükümeti TikTok'u bir yıllığına yasakladı!
- Alvaro Negredo, 39 yaşında futbola veda etti!
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Oruçsuza öğle yemeği yok!
- Arama kurtarma ekibi gönüllüsü o anları anlattı!
- Yeni 'Suriye' iddiası
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- Ece Gürel 4 gün ormanda nasıl hayatta kaldı?
- Politika faizi yeniden düşürüldü!
- Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama!
- Parkta fenalaşan Melek'in ölüm sebebi belli oldu