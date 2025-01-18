Servet Çetin'den kulüp yönetimine sitem!

Yayınlanma: 18.01.2025 - 21:22

Güncelleme: 18.01.2025 - 21:22

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, "Geldiğim günden bu yana zemin, zemin diyorum. Kendi yöneticilerimizi de buradan eleştiriyorum. Onlar da bize yardımcı olmuyorlar. Bu işi bir şekilde halletmeleri gerekiyor. Bize, emeğimize yazık." dedi.

Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahanın zemininin çok kötü olmasına rağmen oyuncularının özverili oynadığını söyledi.

Takımın başına geldiği günden bu yana zeminle ilgili sıkıntıları dile getirdiğini belirten Çetin, "Geldiğim günden bu yana zemin, zemin diyorum. Kendi yöneticilerimizi de buradan eleştiriyorum. Onlar da bize yardımcı olmuyorlar. Bu işi bir şekilde halletmeleri gerekiyor. Bize, emeğimize yazık." diye konuştu.

Oyun oynayan bir takım olduklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Ne hakem yardımcı oluyor ne de rakip takım oyuncuları. Karagümrük sen böyle şampiyon olacaksan ne yapayım ben böyle şampiyonluğu. Geçen hafta Ankaragücü sürekli yatıyordu bu hafta Karagümrük. İkisi de lig görmüş takımlar ama yatarak maç bitirmeye çalışıyorlar. İnsanda biraz ahlak olması lazım, zaman geçirmenin de bir edebi var."

Hakemin 8 dakika uzatma verdiğini ancak rakip takım kalecisinin 15 dakika zaman çaldığını savunan Çetin, aynı zamanda hakemin penaltılarını vermediğini iddia etti. Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dikkat edin, golü attıktan sonra hakemin yüz ifadesine bakın, gol attık diye üzüldü. Rakip takımın oyuncularına ve hocasına da sesleniyorum, arkadaşlar oyun oynayın. Oyun oynamaya çalışıyoruz, rakip takıma saygı duyuyoruz. Bu şehrin takımına yazık, hiç kimse destek olmuyor, köstek oluyor. Bizim iyi oynamamızı ve puan almamızı engellemeye çalışıyorlar. İşimiz çok zor, biz böyle bir yere gelemeyiz ama oyun oynamaya devam edeceğiz."