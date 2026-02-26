Türkiye Ragbi Federasyonu, milli sporcu Sevdenur Gülçiçek'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Sevdenur Gülçiçek kimdir, kaç yaşında? Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek neden hayatını kaybetti?

SEVDENUR GÜLÇİÇEK KİMDİR?

Sevdenur Gülçiçek, Türkiye’nin genç sporcuları arasında azmi ve yaşam mücadelesiyle öne çıkan bir isimdi. İki kere kanseri yenmeyi başaran Gülçiçek, ardından yöneldiği beyzbol ve softbol branşlarında Türkiye şampiyonlukları elde etti ve milli takım formasını giydi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan Gülçiçek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde eğitim görüyordu.

SEVDENUR GÜLÇİÇEK NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Ragbi Federasyonu, “Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek’in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Federasyonun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek’in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır. Sevdenur’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.